'CASAMENTO DA FILHA' Cumprindo pena, ex-governador de MT é autorizado a viajar e ficar em hotel 4 estrelas Justiça autorizou o pedido do réu por ter chefiado uma organização criminosa que desviou milhões de reais dos cofres públicos

Foto: Ednilson Aguiar/O Livre

Pedido do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) à Justiça de Mato Grosso requisitando autorização para viajar de carro até São Paulo a fim de participar do casamento da filha foi aceito pela juíza Ana Cristina Silva Mendes, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá. Dessa forma, as festividades na cidade de São José do Rio Preto, contarão com a presença do ex-chefe do Executivo que é réu em diversas ações criminais e cíveis por ter chefiado uma organização criminosa que desviou milhões de reais dos cofres públicos do Estado.

A autorização que permite a viagem é válida entre os dias 20 de abril e 2 de maio deste ano.

Atualmente morando em Matupá, cidade natal onde iniciou a carreira política, Silval encontra-se em cumprimento de pena em regime domiciliar. Após ficar quase dois anos preso, o ex-governador ganhou o direito de responder pelos crimes fora da prisão após firmar uma “monstruosa” delação premiada junto ao Ministério Público Federal (MPF) e homologada pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O Ministério Público Estadual (MPE) não se opôs ao pedido de viagem.

“Posto isto, consubstanciada no parecer do Ministério Público, defiro o pedido formulado pelo Requerente Silval da Cunha Barbosa para, única e exclusivamente, ausentar-se da comarca de residência no período de 20.04 a 02.05.2019 para participar dos festejos do matrimônio de sua filha na cidade de São José do Rio Preto – SP”, diz trecho da decisão.

Durante sua estadia em São Paulo, o ex-governador ficará hospedado no Hotel Quality Saint Paul, sediado na Avenida José Munia, em São José do Rio Preto e deverá cumprir a medida de recolhimento noturno compreendido entre às 22h e 6h. A exceção fica para o dia do casamento (27 de abril) ocasião em que o recolhimento noturno fica fixado no período da 1h00 hora às 6h já na madrugada do dia 28.

Pelo acordo de delação premiada firmado com a Procuradoria-Geral da República (PGR) Silval Barbosa deve obter progressão de pena para o regime semiaberto após 3 anos e 6 meses de cumprimento da pena.