Filiação PDT 'Currículo da honestidade, da lisura e da transparência"; diz Odilon em covenção

Por: Tero Queiroz 13/11/2017 às 09:49

Foto: Reprodução/Diário da Mídia A filiação do ex-juiz federal Odilon de Oliveira ao PDT, na manhã do sábado (11), em Campo Grande, reuniu políticos e a cúpula do partido, que apostam no novo filiado para disputar, em 2018, o cargo de governador do Estado. Para Ciro, o ex-juiz é um exemplo para o Estado e para o Brasil, e pode contribuir, por exemplo, na segurança pública, ele agradeceu Odilon por “devotar sua coragem para causa pública”, e por ter ‘colocado em risco sua vida e de familiares em busca do desenvolvimento do país’. “O PDT busca com essa candidatura uma esperança para Mato Grosso do Sul, Odilon é o contrário da sujeirada (na política). Ele representa a ética”, disse Dagoberto. Ao discursar e confirmar que aceita disputar a eleição contra o atual governador, Reinaldo Azambuja, Odilon salientou seu currículo, disse que já foi professor, promotor de justiça, juiz em Mato Grosso do Sul e depois juiz federal, por 31 anos, dos quais 28 anos em Mato Grosso do Sul. “Com esse currículo me apresento. Currículo da honestidade, da lisura e da transparência”, e emendou que apesar de não ter experiência política, possui “maturidade para qualquer cargo público nesse país”. Entre os presentes ao ato de filiação estavam o prefeito Marquinhos Trad (PSD), o deputado federal Luiz Henrique Mandetta (DEM) e o ex-prefeito da Capital Nelsinho Trad (PTB).