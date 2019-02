Vereador Chiquinho Telles Cursantes agradecem a Chiquinho Telles pela contribuição ao empoderamento feminino

Em parceria com a Associação de Moradores do Jardim Nashiville, que tem como presidente Adma Cândida da Silva dos Santos, o líder do prefeito na Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Chiquinho Telles (PSD), empoderou mais 20 mulheres com o Curso Gratuito de Picles, conserva de legumes.

O encerramento do curso se deu na última sexta-feira (1/2), em clima de descontração e sentimento de realização pessoal. “Esta é a primeira vez que consigo trazer um curso para o Jardim Nashiville, e isso só foi possível graças a mais uma parceria que fizemos com Chiquinho Telles. Esse evento além de nos possibilitar novos aprendizados, promoveu a união da comunidade, inclusive vieram pessoas também de outros bairros e da Igreja. Isso me deixou muito feliz”, afirmou.

Segundo Adma, incentivadas pela integração que o curso ofereceu, as alunas formaram um grupo de whatsapp para que possam manter contato e compartilhar conhecimentos. “Nossa intenção é nos reunir pelo menos uma vez por mês, quando nós mesmos vamos ministrar aulas, repassando nossas habilidades umas às outras”.

Gratidão

Sirlei Vieira de Lima Farias, que cedeu o espaço de sua casa para a promoção do curso, ao se pronunciar, enalteceu o apoio do Parlamentar. “Que bom seria se todos fizessem esse trabalho que você vem fazendo. São iniciativas como esta que fazem a diferença”.

Em nome das demais cursantes, Edelaine Maria Felipe agradeceu ao Vereador pela oportunidade de adquirir novos aprendizados. “Nós mulheres temos que ser empoderadas, conseguir ganhar o nosso próprio dinheiro. Esse curso vai nos ajudar a ter uma renda extra”.

“Maravilhoso”. Foi assim que a nutricionista Cristina Lubas qualificou o curso, “porque a partir de agora, podemos comprar os alimentos, e se não consumirmos em curto espaço de tempo, já conhecemos um método para conservá-los com a preservação de seus nutrientes, sem desperdiçarmos nada”.

A nutricionista manifestou seu contentamento em conhecer o trabalho de Chiquinho Telles. Ela observou que “com o curso pude ver que ele se preocupa muito com a realidade da vida das pessoas. Esse curso, por exemplo, foi ministrado na casa de uma das alunas, evitando que as demais tivessem que gastar com passe de ônibus. O curso veio até elas, capacitando-as para gerar renda”.

Ao se dirigir às alunas, o Parlamentar declarou sua satisfação pessoal em dar a sua contribuição para o empoderamento feminino. Em atendimento ao pedido do grupo, ele autorizou a realização de mais um curso, sendo escolhido o de Design de Sobrancelha, que vai garantir mais uma opção de renda às participantes. “É uma alegria ver o entusiasmo dessas mulheres, que têm sede de saber, de crescimento pessoal e profissional”, expôs.