VAZA JATO Dallagnol mentiu, vazou informações e usou mídia para coagir suspeito, revelam conversas Procurador disse que pretendia 'controlar a mídia de perto'

Deltan Dallagnol Foto: Reprodução/Web

As conversas divulgadas hoje (29), pelo The Intercept Brasil, revelam que procuradores da Lava Jato admitem terem usado a imprensa como ferramenta para manipular suspeitos da operação e coagi-los a ceder delações premiadas. As coversas de hoje mostram que Deltan Dallagnol mentiu quando afirmou publicamente que informações da força tarefa tivessem sido vazadas a imprensa propositalmente.

Em conversa entre Dallagnol e procurador Orlando Martello, em junho de 2015, ambos afirmaram aos colegas de “chat” que teriam vazado informações a repórteres do Estadão, isso, com intuito de pressionar Bernardo Freiburghaus, um dos operadores da Odebrecht. Ainda conforme o chat os Estados Unidos iriam ajudar nas investigações contra Freiburghaus, as informações divulgadas iriam induzir o suspeito a procurá-los para realizar delação, acreditou os autores do esquema.

E foi o próprio Dallagnol quem fez a “ponte” entre imprensa e informações sigilosas. Ele [procurador] escreveu ao repórter do Estadão contando o caso e perguntou se havia interesse do jornalista em publicar a história. “Hoje ou amanhã, mantendo meu nome em off. Pode falar fonte no MPF”, disse.

O repórter afirma que iria publicar e que a reportagem seria manchete no dia seguinte. Em seguida, Deltan comenta o seu feito no grupo privado com os demais procuradores, dizendo que tentou ler a reportagem, mas não conseguiu. “Amanhã vejo. Vamos controlar a mídia de perto”, afirmou.

Depois que a reportagem foi publicada, Dallagnol comentou no chat que a estratégia, a partir dessa divulgação, seria dizer a Bernardo Freiburghaus que ele “perderia tudo” e “colocar ele de joelhos e oferecer redenção”, em tentativa de fazer o operador delatar outras pessoas. Porém, no final das contas, Freiburghaus não delatou.

O que faz desse acontecimento ainda mais relevante é que Dallagnol negou publicamente diversas vezes que os agentes da Lava Jato tenham feito qualquer vazamento. Em uma entrevista para a BBC Brasil, após um discurso que ele proferiu em Harvard, em abril de 2017, Dallagnol disse que “agentes públicos não vazam informações” e que a brecha estaria no “acesso inevitável a dados secretos por réus e seus defensores”. Quando perguntado diretamente se a força-tarefa havia cometido vazamentos, o procurador respondeu: “Nos casos em que apenas os agentes públicos tinham acesso aos dados, as informações não vazaram”.