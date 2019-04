JUSTIÇA Danilo Gentili é condenado pela segunda vez, agora por injúria à Freixo Duas vezes condenado e o apresentador segue em liberdade

Foto: Reprodução/Brasil 247

O humorista Danilo Gentili terá de que pagar R$ 20 mil ao deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ), porque associou o parlamentar ao movimento black block e o chamou de 'farsante' no Twitter. Ele foi condenado por injúria.

No Google, buscas pelo nome do entrevistador do SBT cresceram quase 4.000% em apenas um dia após ser condenado a detenção de seis meses em regime semiaberto por ofender a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS).

A injúria contra a parlamentar aconteceu em um vídeo publicado pelo humorista em março de 2016. De acordo com decisão judicial, ele injuriou a deputada "ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, atribuindo-lhe alcunha ofensiva, bem como expôs, em tom de deboche, a imagem dos servidores públicos federais e a Câmara dos Deputados".