Eleições 2018 Datafolha: confiança em Haddad dispara

A popularidade do substituto do ex-presidente Lula, preso desde abril em Curitiba, na corrida eleitoral, Fernando Haddad (PT), cresceu na última pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (20). De 11 de setembro, dia da oficialização de sua candidatura, até o dia 19, Haddad se mostrou mais conhecido pelo eleitoral de 65% para 74%.

Mesmo assim, entre os presidenciáveis mais bem colocados nos levantamentos de intenção de voto, ainda é o menos citado. Marina Silva (REDE) é a mais com 91%, seguida de Geraldo Alckmin (PSDB) com 87%, Ciro Gomes (PDT) e Jair Bolsonaro (PSL), ambos com 86%.

Um outro dado curioso da pesquisa encomendada pela Folha de S.Paulo e a TV Globo, feita entre 18 e 19 de setembro, com 8.601 eleitores de 323 municípios, é que quando os eleitores são informados que Haddad é o candidato de Lula, o número disparou de 39% para 64%.

Entre os indecisos, Haddad também é o menos conhecido: 44% não sabem quem é o petista contra 18% que desconhecem Ciro, seu opositor direto nas pesquisas até agora. Os dois têm aparecido muito próximos na disputa pelo segundo turno junto com Bolsonaro, líder até agora.Quando os entrevistados foram questionados sobre a possibilidade do apoio de Lula influenciar na escolha, 50% disseram que não votariam no candidato do ex-presidente, 33% acompanhariam com certeza e 16% talvez. Apenas, na região Nordeste, 53% disse que votaria com toda a certeza.