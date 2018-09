Eleições 2018 DataPoder: Bolsonaro e Haddad estão tecnicamente empatados Segundo o instituto, o petista e o candidato do PSL estão empatados dentro da margem de erro com 22% e 26% das intenções de voto, respectivamente

Uma nova pesquisa para presidente da República divulgada nesta sexta-feira, 21, pelo DataPoder360, mostrou um empate técnico entre os candidatos Fernando Haddad(PT) e Jair Bolsonaro (PSL) ainda no primeiro turno, com 22% e 26% das intenções de voto, respectivamente.

Segundo o instituo, Ciro Gomes (PDT) manteve um leve crescimento e soma 14%, enquanto Marina Silva da Rede foi a candidata que registrou maior declínio, alcançando apenas 4%.

Confira:

Jair Bolsonaro (PSL): 26%

Fernando Haddad (PT): 22%

Ciro Gomes (PDT): 14%

Geraldo Alckmin (PSDB): 6%

Marina Silva (Rede): 4%

Álvaro Dias (Podemos): 3%

Henrique Meirelles (MDB): 3%

Guilherme Boulos (PSOL): 2%

Cabo Daciolo (Patriota): 1%

Eymael (DC): 1%

João Amoêdo (Novo): 1%

João Vicente Goulart (PPL): 1%

Vera Lúcia (PSTU): 0%

Brancos ou nulos: 12%

O DataPoder360 não simulou segundo turno.

A pesquisa realizada pelo instituto ouviu 4 mil brasileiros de 422 cidades de todas as unidades da federação, entre os dias 19 e 20 de setembro. A pesquisa tem margem de erro de dois percentuais para mais ou para menos, e foi registrada no TSE com o número BR-02039/2018.

Ibope

A pesquisa mais recente do Ibope para presidente, divulgada na última terça-feira, 18, já havia apontado um crescimento de 11 pontos da candidatura de Fernando Haddad, aumentando as chances de um provável segundo turno entre o petista e Jair Bolsonaro.

No entanto, conforme o instituto, ambos os presidenciáveis surgem empatados com 40% dos votos no segundo turno, enquanto Ciro Gomes é o único postulante que vence em todos os cenários.