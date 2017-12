Balanço De 27 projetos apresentados por Ótávio Trad 15 foram aprovados e dez estão em tramitação "Otávio comemora encerramento do ano com aprovação de projetos nas áreas de cultura, educação, segurança pública e saúde"

Com encerramento do ano de 2017, o vereador Otávio Trad (PTB) realizou um balanço das atividades exercidas ao longo deste primeiro ano de seu segundo mandato.

Otávio apresentou 27 projetos de lei dos quais 15 foram aprovados, todos por unanimidade, e dez ainda estão em tramitação. Do total de projetos aprovados, seis foram sancionados, entre eles, destacam-se os principais:

- Instituição da Semana de Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural de Campo Grande – 5.817/17.

- Domingo em Família – 8.813/17.

- Instituição de Diretrizes para Combate à Violência nas Escolas da REME – 8.856/17.

- Inclusão do Mês da Acuidade Visual no calendário oficial da REME – 5.924/17.

Além dos projetos aprovados, há ainda dez projetos de autoria do vereador em tramitação e já no início de 2018 será apresentado do projeto da Lei Municipal de Inovação, trabalho inédito em Mato Grosso do Sul, elaborado pelo vereador desde início deste ano em parceria com instituições de ensino e pesquisa na área de ciência e tecnologia, empresários, organizações privadas sem fins lucrativos que atuam na área de inovação e com a Prefeitura de Campo Grande.

Para Otávio Trad, o ano foi produtivo e de muito avanço. “Esse ano serviu para reestruturar as bases do desenvolvimento de nossa cidade. O Executivo e Legislativo atuaram de forma harmônica e com isso Campo Grande voltou a crescer e isso pode ser comprovado pela quantidade de projetos de lei do executivo que aprovamos os quais beneficiaram toda população, como o Refis do Jd. Ouro Verde, por exemplo”.

Outra vertente do trabalho do vereador é a atuação como presidente da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Durante esse ano, a comissão analisou 443 projetos de lei dos quais 121 são de autoria do Executivo Municipal e 322 do Legislativo Municipal. Desse total, 379 foram aprovados pela comissão, 22 foram arquivados, e 33 seguem em tramitação.

Na avaliação do vereador, o trabalho da comissão na atual legislatura foi extremamente técnico. Comissão Permanente Legislação, Justiça e Redação Final analisou 438 projetos de lei em 2017.

