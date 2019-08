Decisão de Curitiba expressou sentimento de vingança, afirma Fábio Trad

Deputado Fábio Trad na bancada da Câmara dos Deputados Foto: Edson Moraes

“Em nome da ordem jurídica quero deixar muito claro – eu, que sou de um partido de centro – que essa transferência é expressão de uma vingança privada, que atenta contra a ordem jurídica, porque o ex-presidente já tem direito adquirido à progressão de regime, no semiaberto porque já cumpriu um sexto da pena e tem bom comportamento carcerário”.

A afirmação é do deputado Fábio Trad (PSD/MS), que ocupou o microfone da Câmara na sessão de quarta-feira, 6, para criticar a decisão da juíza Carolina Lebbos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, autorizando a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da capital paranaense paranaense para o estabelecimento prisional comum de Tremembé, na Grande São Paulo. No entanto, por 10 votos a 1 o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a decisão da juíza, que substituiu Sérgio Moro na presidência da Lava Jato.

Deputado em segundo mandato, ex-presidente da seccional sulmatogrossense da Ordem dos Advogados e membro de uma família renomada presença entre os operadores do Direito, Fábio Trad considerou “lúcido, republicano e corajoso” reafirmar os direitos de uma pessoa que, independentemente do cargo que ocupou, não pode ser refém do ódio político como expressão da vingança.

“Não estamos aqui para defender este ou condenar aquele. Estamos aqui para fazer, em forma de libelo, a defesa intransigente dos direitos decorrentes dos princípios da dignidade humana”, enfatizou. No pronunciamento, Trad disse que Carolia Lesbbos cometeu grave equívoco que afronta a ordem jurídica. “Hoje, isso pode até sacrificar os direitos de um líder de esquerda. “Mas a continuar a leniência, o silêncio e a covardia da direita que aplaude hoje o sacrifício de um líder da esquerda, amanhã será um líder da direita a ser sacrificado, e eu espero que não com a covardia daqueles que se postam na esquerda democrática”, acentuou.

Para o parlamentar, a solidez do estado democrático está sendo desafiada, assim como os valores fundamentais da pessoa e da dignidade humana. “Em nome da ordem jurídica quero deixar muito claro – eu, que sou de um partido de centro – que essa transferência é expressão de uma vingança privada, que atenta contra a ordem jurídica, porque o ex-presidente já tem direito adquirido à progressão de regime, no semiaberto porque já cumpriu um sexto da pena e tem bom comportamento carcerário”.

Ao concluir, o pessedista fez o que classificou de súplica à unidade das forças políticas do país. “Não podemos nos desunir. Porque são valores que nos unem, e cada vez mais fortalecidos com esta unidade, ficarão protegidos quando um ou outro lado estiverem condenáveis. Em nome do estado democrático de direito, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana e da imparcialidade do Judiciário, é que eu falo. É em nome do direito e da justiça”.