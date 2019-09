'DEFENDEU FILHOTE' Declaração de Carlos sobre democracia é opinião dele, diz Bolsonaro "É uma opinião dele e ele tem razão", disse o presidente, em entrevista à RecordTV

Foto: Getty Images

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira, 16, que o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PSL), seu filho, teve razão ao afirmar numa postagem recente no Twitter que, "por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá no ritmo que almejamos".

"É uma opinião dele e ele tem razão", disse o presidente, em entrevista à RecordTV. "Se fosse em Cuba ou na Coreia do Norte, já não teria aprovado tudo quanto é reforma, sem Parlamento?", questionou. De acordo com Bolsonaro, a transformação mencionada pelo filho demora porque tem a "discussão, e isso é natural". "Ele até falou o óbvio", disse. "Pelo amor de Deus, há alguma manifestação minha, dizendo que a democracia não pode ser feita diferente?"

O presidente disse que muitos o pressionam como se ele tivesse o poder de influenciar o Parlamento brasileiro. "Não tenho esse poder e nem quero ter esse poder em nome da democracia", declarou.

Sobre a reforma da Previdência, que tramita no Senado, Bolsonaro declarou que, "se Deus quiser, este mês, tudo será resolvido". "Há quantos anos tentaram fazer uma reforma da Previdência próxima da nossa e não conseguiram?", perguntou.