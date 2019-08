NEGADO Defensora de Bolsonaro na Câmara, deputada tenta censurar jornal mas juiz nega liminar Joice Hasselamann (PSL) queria censurar matéria em que é revelado sua expulsão do Sindicato dos Jornalistas do Paraná após plágio de textos

A principal defensora de Jair Bolsonaro na Câmara do Deputados, Joice Hasselamann (PSL) teve pedido de liminar de censura negado pelo juiz Flávio Augusto Martins Leite, da 24ª Vara Cível de Brasília. Joice moveu ação contra Gilberto Dimenstein, dono do jornal Catraca Livre, que publicou matéria em que revela que Joice foi condenada por fraude pelo Sindicato dos Jornalistas do Paraná (SindijorPR), acusada de plagiar dezenas de reportagens, quando atuava como jornalista.

“Quis mostrar que, como jornalista, ela não tinha credibilidade”, escreveu Dimenstein, justificando a sua reportagem contra a deputada. “Ela não gostou, e esse foi um dos motivos que a fizeram entrar na Justiça para censurar o texto”, completou.

Joice contestou ainda a acusação do jornalista de que ela foi expulsa do SindijorPR, conforme noticiou o Catraca Livre. No entanto, o juiz acatou a acusação e questionou o porquê de Joice negar uma verdade. “A afirmação de que a mesma foi expulsa é fato. Não configura qualquer ofensa a divulgação de fato”, completou o magistrado.

A deputada foi denunciada por 23 jornalistas de diversos veículos quando ainda atuava no Paraná. Em menos de um mês, 65 reportagens foram copiadas, inclusive a de jornalistas do The Intercept Brasil, como Amanda Audi e Glenn Greenwald. Caso será encaminhado à Comissão Nacional de Ética.