Eleições 2018 Delcídio entra no jogo e aparece em 4º com 14% para o Senado Essa é a primeira simulação após registro da candidatura do ex-senador

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Na segunda pesquisa de intenção de votos para as vagas de Mato Grosso do Sul ao Senado, o candidato Delcídio do Amaral (PTC) aparece pela primeira vez e já se destaca com 14%, ocupando a quarta posição. Lideram a simulação Nelsinho Trad (PTB) com 33%, Zeca do PT com 30% e Waldemir Moka (MDB) com 19%. O Estado elege dois candidatos nessas eleições.

Contratada pela TV Morena, a pesquisa TRE/MS 03695/2018 foi realizada pelo Ibope ouvindo 812 eleitores em 30 municípios entre os dias 21 e 23 de setembro. A margem de erro considerada pela simulação é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Na comparação com a primeira pesquisa, a oscilação ficou desta forma:

- Nelsinho Trad caiu de 34% para 33%

- Zeca subiu de 29% para 30%

- Moka foi de 20% para 19%

- Delcídio não aparecia na primeira pesquisa e agora tem 14%

- Marcelo Miglioli (PSDB) vai de 3% para 8%

- Sérgio Harfouche (PSC) caiu de 8% para 7%

- Soraya Thronicke (PSL) caiu de 6% para 4%

- Beto Figueiró (PODEMOS) foi de 3% para 4%

- Gilmar da Cruz (PRB) não aparecia na primeira pesquisa e agora registrou 3%

- Mário Fonseca (PC do B) caiu de 4% para 2%

- Dorival Betini (PMB) foi de 2% para 1%

- Anísio Guató (PSOL) tinha 1% e se mantém com o índice na pesquisa atual.

Votos brancos e nulos para a primeira vaga ao Senado eram 20% e agora são 12%. Para a segunda vaga, os brancos e nulos caíram de 26% para 23%. Cerca de 34% não sabiam ou não responderam a pesquisa em agosto. Agora são 35%.