Dourados Délia acompanha curso para escolta e batedor em Dourados

A Guarda Municipal realizou nesta terça-feira (21) o treinamento prático do Curso de Motociclista e Batedor, no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho. A capacitação foi solicitada pelos servidores e atendida prontamente pela prefeita Délia Razuk que vê como prioridade oferecer segurança e qualidade no cotidiano de trabalho dos agentes.

Participaram do treinamento, policiais militares, guardas municipais e servidores do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). A parte teórica da temática já foi finalizada e a prática segue até quinta-feira (23).

Na pista de maneabilidade as técnicas relacionadas a frenagem, velocidade, “jogo de corpo” na motocicleta e manobras foram executadas. Haverá ainda o treinamento em pista “suja” que consiste em aplicar as atividades na estrada de chão.

De acordo com o supervisor Israel, da Guarda Municipal, com a capacitação os agentes recebem o preparo para atuar em escoltas diversas como de autoridades, em eventos, em ocasiões de acidentes gravíssimos e outros procedimentos que contarem com a necessidade de “batedor” interdição total ou parcial da pista e que envolvem por vezes velocidade e ‘fechamento de cruzamento’.

“Temos a preocupação de capacitação e agora com a nova administração que está proporcionando estrutura para padronizar o serviço, logo vamos colocar para ‘batedor’ apenas as pessoas formadas, pois, muitas vezes há a emergência e isso se exige que se vá além de ser habilitado, mas entenda de condução de maneira técnica para segurança a si próprio e de todos (motocicleta,pedestres, veículos)”, enfatizou.O comandante da GM Silvio Reginaldo da Costa Peres também destacou sobre a capacitação no fortalecimento da segurança dos agentes e da comunidade nas situações em que há a necessidade em que se desvencilhem do trânsito com agilidade.

“Realizará a condução de forma que por mais que ele tenha que se deslocar com velocidade acima do normal, vai fazê-lo de forma a preservar tanto a integridade física dele como a das pessoas da via”, explicou.

A prefeita Délia Razuk destacou a busca da gestão em trabalhar com padronização e de maneira a possibilitar constante atualização aos servidores públicos para garantir qualidade no atendimento à população.

“Toda capacitação é importante, principalmente na segurança pública, onde quando se tem uma padronização, se agrega em qualidade de serviço prestado à comunidade e, esse curso de hoje foi um pedido nosso. Intermediaremos para que todos os setores da prefeitura tenham sua capacitação feita na área e para que o serviço público tenha a excelência em Dourados”, destacou.

Na avaliação teórica, os participantes obtiveram conhecimentos que abrangeram desde a parte histórica até a parte de mecânica da motocicleta, e ainda sobre direção defensiva. Todos foram aprovados.

Já na parte prática, para a aprovação é necessária a nota mínima de 7. Os participantes começavam com “10” e com falhas no percurso como colocar o pé no chão, afogar o motor, execução do exercício errado, entre outras, a nota diminuía.

Quem não alcançar a média precisará fazer o curso novamente. Conforme a Guarda Municipal, o Executivo sinalizou que pretende trazer mais uma edição da capacitação ainda este ano.