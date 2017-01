Dourados Délia interrompe dez anos de espera e revitaliza hospital

Durante aproximadamente dez anos o Hospital da Vida, de Dourados, aguardou por uma reforma que havia sido assegurada pelo poder publico em um projeto reivindicado entre os mais prioritários pela comunidade. A prefeita Délia Razuk (PR) - uma das principais defensoras de melhorias para a instituição - acabou com a longa espera e antes de completar uma semana de mandato autorizou o início das obras.

Nessa década, os únicos passos que avançaram foram a licitação para contratar a empresa para executar o projeto, feita em setembro de 2016, e a liberação da primeira parte dos recursos, de R$ 608 mil, depositada na conta da Prefeitura em dezembro, a três dias de o prefeito Murilo Zauith (PSB) entregar o cargo. No total, a melhoria vai absorver recursos de mais de ordem de R$ 2,2 milhões.

Segundo a prefeita, a reforma terá investimentos de R$ 1,4 milhão, enquanto R$ 782,8 mil vão para o serviço de ampliação. O hospital é uma das mais importantes unidades de atendimento médico-hospitalar da Grande Dourados. Essa região tem mais de 30 municípios, de onde sai a maioria dos pacientes para buscar assistência em Dourados.

A autorização para o início das obras do Hospital da Vida é mais uma das intervenções que motivam os douradenses a aprovar a dinâmica de Délia Razuk. Quando era vereadora e presidente da Câmara, assumiu provisoriamente a chefia do Executivo. Nesse período, Délia intensificou as gestões para acelerar as providências que dessem início imediato ao serviço.