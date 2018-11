Dourados Délia nomeia advogado para responder pela Secretaria de Fazenda enquanto titular está preso

A prefeita Délia Razuk nomeou hoje o advogado Carlos Augusto de Mello Pimentel para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Fazenda enquanto durar a prisão do titular João Fava Neto suspeito de fraudes em licitações no âmbito da Operação Pregão do Ministério Público.

A nomeação estápulbicado na edição suplementar do Diário Oficial do Município desta quinta-feira. O titular não foi exonerado do cargo.

Conforme o decreto da prefeita, Carlos Augusto terá a competência de “ordenar despesa de sua secretaria, podendo para tanto assinar empenhos e ordens de pagamento, homologar e adjudicar licitações, assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis”.

Ele também poderá “encaminhar processos, documentos contábeis e outros, responder diligências apresentar justificativas, interpor recursos, requerer juntada de documentos e vistas de processos e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado, com a União e outros, relativo à sua pasta”.