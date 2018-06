Dourados Délia Razuk diz que apoio de bancadas e de vereadores faz Dourados dar certo

A prefeita Délia Razuk voltou a dizer, na manhã desta sexta-feira (29), ao receber o governador Reinaldo Azambuja e comitiva durante agenda de entrega e lançamento de obras em Dourados, que a política de parcerias estabelecida com o Estado e a União, reforçada com a participação das bancadas federal e estadual, pleiteando recursos de emendas públicas, garantem a união de esforços pelo crescimento do Município.

“Como tenho dito, não devemos ordenar a atividade pública pelas cores partidárias, um exemplo disso são os nossos vereadores que, indistintamente, apoiam o trabalho que estamos realizando e ajudam para que Dourados continue superando os desafios”, discursou a prefeita, citando a importância deste ‘comprometimento’, como definiu a união de todas as lideranças.

Délia Razuk lembrou ainda que, durante entrega de equipamentos realizada esta semana para atender produtores na região do Guassuzinho, com a presença dos deputados Zeca e Vander, ambos do PT, “os dois me disseram que estavam trabalhando para atender demandas pleiteadas pelo governador”.

“Essas parcerias ‘despolitizam’ o Governo”, retribuiu o governador, ao agradecer as manifestações da prefeita com o pacote de obras recebido nesta sexta. “Estamos investindo, até agora, mais de R$ 560 milhões só em Dourados”, garantiu Reinaldo, ao anunciar que o Estado vai realizar a ligação asfáltica das transversais das avenidas Marcelino Pires, Weimar Torres e Joaquim Teixeira Alves, recapeadas pelo Governo, atendendo pedido da Associação Comercial, numa extensão de 11 quarteirões da área central.

O Governo entregou, em Dourados, 14 novas salas de aula e a quadra coberta da nova escola Vereador Moacir Djalma Barros, construída na região do Dioclécio Artuzi; a ampliação nas escolas Castro Alves, Menodora Fialho de Figueiredo e Ramona Pedroso, além da autorização para funcionamento em regime integral da escola estadual Antônia da Silveira Capilé. Reinaldo também autorizou o repasse da primeira parcela do convênio para construção da sede da Associação dos Autistas da Grande Dourados, entregou duas novas viaturas que vão funcionar como Base Móvel da Polícia Militar na cidade e anunciou que a região vai receber 15 novos delegados para a Polícia Civil, cinco dos quais só para Dourados.

Antes de participar do ato político na nova escola, onde também confirmou as autorizações para as obras de pavimentação e drenagem das ruas Natal e de parte da Continental com a avenida Canaã, o governador acompanhou o início das obras de construção do Hospital Regional da Grande Dourados, “depois de três anos trabalhando para resgatar recursos que haviam sido empenhados e cancelados e deixar o projeto pronto para agora retomar para entregar em definitivo para essa região”.