Dourados Délia recebe moradores do Parque dos Jequitibás e apresenta investimento de R$ 3 milhões

A prefeita Délia Razuk recebeu na manhã desta terça-feira (19) representantes da associação de moradores do Parque dos Jequitibás. Juntamente com o secretário de Obras, Tahan Sales Mustafa, e equipe, apresentou aos visitantes os investimentos para pavimentação e drenagem que estão prestes a ocorrer no bairro, no total de mais de R$ 3 milhões, fruto de emendas dos deputados Luiz Henrique Mandetta, Tereza Cristina e Geraldo Resende.

Os projetos estão em andamento aguardando prazos dos trâmites burocráticos para que as obras sejam iniciadas. Como o projeto total de investimentos em pavimentação e drenagem no bairro pode chegar a R$ 23 milhões, os pouco mais de 10% conquistados para este início devem compor a pavimentação da avenida principal e de ruas estratégicas.

A administração informou também que pleiteia junto ao projeto federal Avançar Cidades, a aquisição de mais R$ 4,7 milhões, por meio de financiamento. “Estamos trabalhando para que este grande projeto comece com força”, disse a prefeita.

A prefeita destacou, no entanto, além das articulações para conquista dos recursos, o trabalho de recuperação das ruas do bairro e a limpeza efetuadas pelas equipes da Prefeitura antes que a pavimentação ocorra. “Com a fresa de asfalto aplicada em algumas vias conseguimos resolver boa parte dos problemas com o barro. Este trabalho continua”, disse.Os representantes dos moradores comemoraram o momento de conversa com a prefeita Délia Razuk que encaminhou várias ações pontuais emergenciais para o bairro e comunicou todos os trâmites que já têm ocorrido para a pavimentação de parte das ruas do bairro. Os moradores destacaram a qualidade desta recuperação que alcança quase que a totalidade das ruas. Sobre mais frentes de limpeza, troca de lâmpadas e construção de quebra-molas na avenida principal, a prefeita determinou que sejam executadas estas ações.

“Tivemos a resposta sobre o que tem ocorrido e vimos que a prefeitura não deixou de trabalhar por estas melhorias. Além disso, a atenção da prefeita em nos receber, foi bastante positivo”, disse Marcia Ayala, presidente da associação de moradores.

O Parque dos Jequitibás é o bairro um dos maiores bairros da cidade em extensão territorial, localizado na região do estádio Douradão, é também anexo ao prédio do Centro Administrativo Municipal. Por anos a localidade, com mais de 2 mil moradores, é carente de intervenções mais incisivas, principalmente para adequação da infraestrutura das ruas, o que a administração atual tem buscado.