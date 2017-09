Lava Jato Denúncia contra Temer por organização criminosa será levada adiante, diz Raquel Dodge Procuradora-geral afirma que está analisando acordo de delação da JBS

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge Foto: Jorge William/Agência O Globo

BRASÍLIA — A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, afirmou nesta terça-feira que dará o devido andamento às investigações criminais contra o presidente Michel Temer, caso a Câmara e, depois, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizem a abertura de processo contra ele. O presidente foi denunciado pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot por, supostamente, chefiar organização criminosa e obstruir as investigações da Operação da Lava-Jato. Dodge fez a declaração na primeira entrevista coletiva que concedeu depois de assumir o comando do Ministério Público Federal na segunda-feira da semana passada.

— Se a Câmara dos Deputados aprovar esta tramitação, exercerei aquilo com a clareza e transparência que é dado a todo membro do Ministério Público fazer toda vez que uma denúncia é ajuizada. A denúncia será submetida ao plenário do STF e, se recebida, deverá ter continuidade porque a ação penal pública é indisponível. Não pode nenhum procurador, nenhum membro do Ministério Público dispor da ação penal, voltar atrás num linguagem mais leiga.Então, estaremos dependendo, a seguir, do recebimento ou não da denúncia. Uma vez recebida, a ação penal é indisponível. Darei a ela a continuidade que é do mister do Ministério Público — disse a procuradora-geral.

Dodge não quis dizer, no entanto, que resultado espera da votação sobre a denúncia. Segundo ela, esse é um assunto da Câmara. Durante a entrevista, disse que está analisando o acordo de delação dos executivos da JBS, base da acusações contra Temer. Antes do encerramento de seu mandato, Janot propôs a rescisão do acordo. Para eles, os executivos Joesley Batista, um dos donos da JBS, e e Ricardo Saud, teriam omitido informações nas tratativas pré-acordo.

Dodge lembrou que existem diferenças jurídicas entre anulação e rescisão. Pela lei, em caso de rescisão o delator pode perder em parte ou todos os benefícios, mas isso não compromete a validade das provas. A procuradora-geral fez questão de dizer que não anteciparia nenhuma posição sobre o assunto.

— Nós estamos, exatamente neste momento, conhecendo melhor o conteúdo destas delações e compreendendo a validade delas. É um momento de estudo, de reflexão sobre o que faremos — disse a procuradora.

Dodge também foi perguntada qual seria a posição dela sobre a Operação Lava-Jato. A investigação mais importante em curso no país ficou de fora do discurso de posse da procuradora. Em resposta, ela disse que manteve o grupo de trabalho criado pelo antecessor para levar adiante as investigações da Lava-Jato. Ela trocou o comando do grupo e substituiu pelo menos três investigadores. Para a procuradora, a Lava-Jato terá sequência natural ao longo do mandato dela.

— O compromisso do Ministério Público com o combate a corrupção, em especial da Lava-Jato, é compromisso meu — disse.

A procuradora-geral também reafirmou a importância da delação premiada como instrumento de investigação criminal. As delações tem sido essenciais no andamento de quase todas as frentes da Lava-Jato. Informações de delatores foram usadas em quase todas as denúncias apresentadas pelo Ministério Público desde o início do caso, em 2014.

— (A delação) é uma das novidades mais importantes surgidas no cenário jurídico nos últimos anos — afirmou.