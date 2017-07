Direitos Humanos Vai à Escola Dep. Lidio Lopes ressalta importância do projeto Direitos Humanos Vai à Escola

O deputado estadual Lidio Lopes (PEN) participou nesta segunda-feira (3) do projeto Direitos Humanos Vai à Escola que ocorreu na Escola Estadual José Sacampini, localizada no Bairro Coophavila II, em Campo Grande.



Na oportunidade, o deputado ressaltou a importância da iniciativa que envolve o público infantojuvenil. “Com esse projeto os nossos jovens irão despertar a vontade de trabalhar em favor do outro, e fazer mais pelas pessoas. E sendo assim, eu acredito que eles irão tomar consciência de valores que realmente importam na vida como os valores éticos, e de cidadania que é o que propõe a iniciativa”, disse o deputado.



De acordo com a equipe técnica do projeto, que é desenvolvido pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Sed), por meio do Programa Cultura, Arte e Paz (CAP), a proposta tem percorrido as escolas da rede estadual desde o mês de abril e vai até o final de julho.



O projeto leva em consideração a vulnerabilidade social de cada comunidade escolar, atendendo às solicitações dos gestores em relação às questões da temática do projeto. “Precisamos incentivar nossos adolescentes a zelar pela paz, pelo comprometimento para com o próximo”, acrescentou Lidio Lopes.Além da equipe técnica da secretaria, o evento também contou com a presença do secretário adjunto, Adriano Chaddid, e do diretor da escola, Jessye Baez.