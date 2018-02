Depois de oito anos no PSC, Pedro Chaves se filia neste mês no PRB

Após convites de vários partidos, o senador Pedro Chaves decidiu migrar para o PRB, partido que ele possui identidade ideológica e com maior força eleitoral no interior de Mato Grosso do Sul. Nesta semana, em reunião com o presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo, o senador agradeceu a vivência de oito anos e deixou claro que pretende manter afinidades políticas. O ato de filiação na nova legenda está programado para o dia 26 de fevereiro, em Campo Grande.

"Diante do quadro eleitoral no meu estado, decidi pela reeleição ao mandato no Senado Federal. E essa definição influenciou no meu desejo de seguir no PRB esse projeto. Apesar do carinho e identificação que tive na passagem pelo PSC, aceitei o convite do PRB pela maior capilaridade no Estado e, também, por me identificar com os princípios do partido”, cita Chaves, que deixa oficialmente o PSC no dia 25 deste mês.

O ato de filiação do senador no PRB acontecerá no clube de campo da Associação Nipo Brasileira em Campo Grande. A expectativa é de mil pessoas. O evento servirá também como lançamento da pré-candidatura a deputado federal, do presidente regional do PRB, Wilton Acosta.