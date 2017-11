Deputada Tereza Cristina tem a melhor avaliação entre os políticos do MS

A deputada federal Tereza Cristina que ainda está no primeiro mandato, foi apontada como a mais bem colocada entre os sul-mato-grossenses no Ranking dos Políticos, uma instituição que avalia deputados e senadores. A parlamentar que atualmente é a vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e se destaca pela defesa do setor produtivo, foi incluída na lista dos 30 melhores do Congresso Nacional.

O Júri para chegar ao índice, avalia critérios como assiduidade em sessões deliberativas, a participação em debates no parlamento, desempenho na apresentação de propostas legislativas, capacidade de articulação; e os compromissos no combate à corrupção e o desperdício de recursos públicos, assim como na defesa da democracia e no desenvolvimento sustentável do país.

“Uma honra e uma responsabilidade para continuarmos nosso trabalho no firme propósito de ajudar o Brasil na recuperação da economia e no desenvolvimento”, lembrou.

Ranking dos Políticos

O estudo compara políticos de todo o Brasil. Classificam senadores e deputados federais do melhor para o pior. A meta do Ranking é oferecer informação para ajudar de forma objetiva as pessoas a votarem melhor, levando em consideração, principalmente, o combate à corrupção, privilégios e desperdício da máquina pública. Foi criado por dois administradores de empresas e não possui filiação partidária. Não aceita doações de pessoas físicas e jurídicas. O projeto é uma contribuição para melhorar a cidadania no Brasil.