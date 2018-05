PHS MULHER Deputada Zenaide Maia é eleita Presidente Nacional do PHS MULHER

A deputada federal Zenaide Maia foi eleita presidente nacional do PHS Mulher, divisão do Partido Humanista da Solidariedade dedicado às mulheres.

De acordo com a assessoria de imprensa, “as mulheres do PHS Mulher do Brasil inteiro sugeriram que a deputada Zenaide assumisse a função de presidente nacional do PHS Mulher, pela sua trajetória de lutas em defesa da Mulher e da classe trabalhadora”.

Zenaide se filiou ao PHS no dia 24 de março deste ano, no mesmo dia foi lançada como pré-candidata ao Senado Federal pela sigla.