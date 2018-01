Protesto Deputado apoia causa LGBT e autoriza instalação de lixeiras com o rosto de Jair Bosonaro "Deputado espalha lixeiras com foto de Jair Bolsonaro na orla de João Pessoa e faz sucesso. Na lixeira, a boca aberta do parlamentar funciona como local para receber o lixo"

Um deputado estadual da Paraíba espalhou pela orla de João Pessoa, no último domingo, diversas lixeiras com a foto de Jair Bolsonaro. A ação, que recebeu o apoio de populares, foi idealizada por Anísio Maia (PT) durante a 16ª Parada pela Diversidade LGBT+. O fato aonteceu em setembro do ano passado e faz sucesso pelo Brasil.

Na lixeira estampada com uma imagem do presidenciável, a boca aberta do parlamentar funciona como local para receber o lixo. Na parte de baixo da lixeira era possível ler as hashtags #BOLSOLIXO e outros protestos.

Protesto

Segundo Anísio, as lixeiras foram uma forma de protesto contra os posicionamentos do deputado diante das pautas LGBT. Bolsonaro é virtual candidato a presidente da República e, na Câmara dos Deputados, adota postura intolerante aos temas relacionados aos homossexuais.

Parada LGBT+

A 16ª edição da Parada do Orgulho LGBT de João Pessoa teve como tema ‘Resistência e close, nenhum direito a menos. A Parada foi organizada pelo Movimento Espírito Lilás (MEL), Grupo de Mulheres Lésbicas e Bissexuais Maria Quitéria (GMMQ), Movimento de Bissexuais (MOVBI) e Associação de Travestis e Transexuais da Paraíba (Astrapa).

Milhares de pessoas participaram da parada. O grupo fez críticas, durante o ato, à polêmica decisão judicial de um magistrado de Brasília que permitiu a terapia de reversão homossexual.