SEM DECORO Deputado bolsonarista diz que toda mulher gosta de sofrer assédio Jessé Lopes (PSL-SC) expôs fotos pessoais de mulheres e as assediou nos comentários de sua publicação

Deputado Jessé Lopes Foto: Reprodução

O deputado estadual Jessé Lopes (PSL-SC) foi às redes sociais no sábado (11) para criticar a campanha do “Não é Não” promovida por feministas durante o Carnaval como forma de combater o assédio. Para o deputado, no entanto, toda mulher gosta de ser assediada, comentário que recebeu inúmeras críticas na publicação. Como resposta, Lopes expôs fotos pessoais das mulheres que o criticaram e as assediou.

“Não sejamos hipócritas! Quem, seja homem ou mulher, não gosta de ser ‘assediado(a)’? Massageia o ego, mesmo que não se tenha interesse na pessoa que tomou a atitude”, escreveu, ao comentar sobre o pedido de doação de um coletivo feminista de Santa Catarina para a confecção de tatuagens com “Não é Não” para o Carnaval.

“Após as mulheres já terem conquistado todos os direitos necessários, inclusive tendo até, muitas vezes, mais direitos que os homens, hoje as pautas feministas visam em seus atos mais extremistas tirar direitos. Como, por exemplo, essa em questão, o direito da mulher poder ser ‘assediada’ (ser paquerada, procurada, elogiada…). Parece até inveja de mulheres frustradas por não serem assediadas nem em frente a uma construção civil”, continuou. “Toda mulher sabe lidar com assédio.”

A jovem Tuani Mendes foi uma das mulheres que se posicionou contra a publicação do deputado. Como resposta, foi exposta e assediada por ele.

“Eu só consigo sentir muito por todas as pessoas que foram assediadas e leram esse texto. Queria que isso fosse uma sátira apenas”, escreveu. Lopes então publicou uma foto pessoal da jovem e disse: “Nessa foto, não parece que você está muito preocupada com assédio. Inclusive, você é muito bonita. Parabéns”.