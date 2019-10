BASTIDORES Deputado do PSL pivô de bate boca com Eduardo Bolsonaro pede escolta após ameaça de morte O deputado Júnior Bozzella, protagonistas da trama mal sucedida de brigas que acontece nos bastidores do Partido Social Liberal

Foto: Reprodução

O deputado Júnior Bozzella, protagonistas da “trama mal sucedida” de brigas que acontece nos bastidores do Partido Social Liberal (PSL), atual sigla do presidente Jair Bolsonaro.

Acionou hoje (22) escolta da polícia legislativa após receber ameaças de morte que estariam sendo feitas por um assessor de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), segundo informações do site Antagonista.

Aliado de Luciano Bivar, presidente do PSL, Bozzella, que atua como porta-voz informal da sigla, foi pivô de bate-boca e despertou a ira do filho de Jair Bolsonaro após dar entrevista dizendo que o comando do partido havia decidido punir os deputados ligados ao presidente.

Em publicação na rede social, Eduardo Bolsonaro atacou o deputado paulista, Bozzella.

“Dep. @bozzellajr vai me tirar da presidência da CREDN? Vai tentar punir quem é Bolsonaro e depois espalhar outdoorzinho com a sua cara ao lado da do presidente? Se for para falar esse tipo de merda p/ imprensa pelo menos dê os nomes ou então fica quieto!”, ameaçou Eduardo pelas redes sociais.