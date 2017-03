Campo Grande Deputado Federal classifica manifestantes do Aeroporto como sendo "vagabundos" "Elizeu Dionízio fez tal declaração durante cerimônia nesta manhã"

O deputado federal Elizeu Dionízio (PSDB) classificou os manifestantes que o cercaram para conversa no Aeroporto Internacional de Campo Grande no início desta semana, como sendo ‘vagabundos’. Ele alega que foi agredido, junto com dois policiais, e que não trata-se de trabalhadores, já que estes não teriam tempo de ir ao manifesto.

“Trabalhador não é vagabundo para ficar em aeroporto. Quem estava no aeroporto é vagabundo sindicalista, trabalhadores estavam dormindo, pois têm horário para cumprir. Vamos separar o que é trabalhador do que é vagabundo. Esse pessoal é vagabundo”, disse na manhã desta sexta-feira (31) durante cerimônia de troca de comando do 9º Batalhão da Polícia Militar, em Campo Grande.

O protesto em questão foi feito no aeroporto com intuito de questionar cada deputado federal que chegava à Capital sobre o projeto de reforma da Previdência, proposta pelo presidente Michel Temer (PMDB).

De acordo com o dirigente da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), Roberto Botareli, que estava no ato e no dia disse que os manifestantes queriam apenas conversar com o parlamentar.

Sabendo que o 'bicho ia pegar' com sua chegada, Elizeu pediu acompanhamento policial. Quando chegou ao local foi abordado pelos protestantes e resultou em confusão. Ele registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil e diz que a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) já forneceu as imagens do ocorrido.

“Fica claro que quem apanhou fui eu e os dois policiais. No vídeo fica claro que os policiais não reagiram às agressões, foram vítimas dessa quadrilha instalada dentro dos sindicatos”.