Deputado Federal Elizeu Dionizio se filia ao PSB

Para garantir a continuidade e intensificar o trabalho que desenvolvo como cidadão, tanto no Estado do Mato Grosso do Sul quando no Congresso Nacional como deputado federal preocupado e engajado em atividades que promovam o bem estar social, torno público que me filiei ao PSB - 40, partido com 70 anos de atuação política, que teve em suas fileiras grandes homens como Miguel Arraes, João Mangabeira e Eduardo Campos.

Esta filiação é mais um passo que, com certeza, vai fortalecer o nosso histórico de atuação em defesa do social, principalmente ao 3º setor, vocacionado em possibilitar oportunidades a todos brasileiros sem fazer com que a haja perpetuação da dependência em relação ao Estado, sempre enaltecendo a fraternidade, incentivando o espírito humanitário e preocupado com aqueles que mais precisam.

O presidente estadual do PSB em Mato Grosso do Sul, Aluízio São José, e o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, enxergando nossa atuação parlamentar, me convidaram para ingressar na legenda.

Com esta confiança em mim depositada pelo PSB, estou convicto do caminho tomado e reafirmo meu compromisso com os sul-mato-grossenses e com todos os brasileiros, exaltando a máxima do grande líder Eduardo Campos: “Não vamos desistir do Brasil!”.