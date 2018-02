Deputado Marcio Fernandes discute projetos com Médicos Veterinários

O Deputado Marcio Fernandes (PMDB) se reuniu na tarde desta quinta-feira (01) com a diretoria do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul para apresentar as atividades desenvolvidas em seu mandato em prol da categoria e debater novos projetos com a participação dos membros do Conselho.

Estavam presentes o presidente João Vieira de Almeida Neto, o Vice-Presidente Mário Augusto Wanderley Xavier e o Secretário-Geral Leonardo Azambuja Jacarandá, que apresentaram as principais demandas atuais dos profissionais da Medicina Veterinária no Estado.

O Deputado Marcio Fernandes é Médico Veterinário e presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira da Assembléia Legislativa, sendo o parlamentar que mais atua pela categoria e assuntos de interesse da Medicina Veterinária na Assembleia Legislativa.

Na ocasião, Marcio Fernandes apresentou um relatório com as principais leis, emendas parlamentares, indicações e outras conquistas do mandato, como a criação da GTA eletrônica para equídeos, credenciamento de laboratórios para realização de exame de mormo, Projeto de Lei para o controle de reprodução de cães e gatos, solicitação de área para a Federação de Laço, e discussão junto ao Governo do Estado para a diminuição da carga tributária para setor do leite, entre outras ações.

Com a reunião, o deputado reafirmou a parceria junto ao Conselho na elaboração de novos projetos, além de debaer propostas para o fortalecimento da categoria.