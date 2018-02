Política Deputado pede a procurador da Lava Jato que investigue imóvel comprado por Moro "Moro declarou abaixo do valor de mercado, pois um imóvel de 256 metros quadrados é muito mais caro do que R$ 170 mil, preço de um Minha Casa Minha Vida faixa 2", afirmou Carlos Zarattini

O deputado federal Carlos Zarattini (SP), que até recentemente era líder do PT, pediu ao procurador da Operação Lava Jato Deltan Dallagnol que investigue a compra de um imóvel pelo juiz federal Sergio Moro, responsável pelos processos da operação em primeira instância jurídica.

De acordo com o parlamentar, Moro declarou abaixo do valor de mercado, pois um imóvel de 256 metros quadrados é muito mais caro do que R$ 170 mil. "Moro comprou um ap de 256m2 pelo preço de um Minha Casa Minha Vida faixa 2. Vamos investigar Dallagnol???", questionou o parlamentar em sua conta no Twitter.

A polêmica envolvendo o auxílio-moradia do magistrado veio após uma matéria do jornal Folha de S. Paulo apontar que ele recebe R$ 4.378 deste benefício, mas, com salário-base de R$ 28.948, remuneração bruta dele chega a R$ 34.210, se somados os benefícios. Vale ressaltar que o valor está acima do teto constitucional do setor público, de R$ 33.763.

Em determinados meses, o valor pode ser ainda maior. Em dezembro de 2017, por exemplo, o juiz ganhou R$ 6.838 em gratificações, aumentando o salário para R$ 41.047.