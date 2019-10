PROVITA Deputado pede inclusão de porteiro no programa de proteção a testemunhas "Deputado pede inclusão de porteiro no programa de proteção a testemunhas", disse o deputado

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) solicitou que o porteiro do Condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro, tenha o seu nome incluído no Programa Federal de Assistência e Proteção a Vítimas e Testemunhas (Provita).

Pedido do parlamentar foi encaminhado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves, após vir à tona a divulgação do depoimento do porteiro à Polícia Civil fluminense, onde ele afirma que um dos principais suspeitos da morte da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, teria entrado no condomínio alegando que iria à casa de Jair, poucas horas antes do do crime.

“Temo muito pela vida dele e, o destempero demonstrado pelo presidente na live após saber da notícia, denota que a denúncia é grave”, disse Correia em referência a uma transmissão ao vivo feita por Bolsonaro poucas horas após o caso ser divulgado em uma reportagem do Jornal Nacional, da Rede Globo, nesta terça-feira (29).

