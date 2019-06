GERSON CLARO Deputado pede pavimentação asfáltica em Paranaíba e reforma de estádio em Selvíria As solicitações foram enviados ao chefe do executivo estadual nesta manhã (27)

O deputado estadual Gerson Claro Foto: Divulgação

Moradores dos municípios de Paranaíba e Selvíria serão beneficiados com pavimentação asfáltica do trecho da MS-240 até a MS-310, distrito de Alto Santana, caso solicitação feita hoje (27), pelo deputado estadual Gerson Claro (PP), seja atendida pelo governador Reinaldo Azambuja e secretário estadual de infraestrutura Murilo Zauith.

O projeto técnico foi solicitado por meio da Câmara de vereadores de Paranaíba, por Lúcio Antônio de Freitas.

“São cerca de 18km da estrada muito utilizada por produtores da rurais da região, conhecida por sua produção de carne, farinha e por ser a maior bacia leiteira de Paranaíba”, justificou o parlamentar.

DESPORTO

Ao governador do Estado e ao diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Ferreira Miranda, Gerson encaminhou indicação solicitando recursos para reforma do estádio municipal “Leonildo Orlandi” no Município de Selvíria, atendendo uma solicitação apresentada pelo vereador Hercules Flávio Barbosa.

“O atendimento deste requerimento vai representar uma medida de fomento ao esporte do Município, trazendo conforto, segurança e suporte aos esportistas aos munícipes e visitantes”, justificou o deputado.

Na solicitação, o vereador selvirense destacou que atualmente o campo do estádio carece melhorias infraestrutura, na iluminação, vestiários, banheiros públicos, arquibancadas, e no gramado.