Semiaberto Deputado preso na Papuda trabalha no Congresso durante o recesso ondenado a 7 anos e 2 meses em regime semiaberto, Celso Jacob (PMDB) tem autorização para representar a Casa até o fim do descanso dos parlamentares

Foto: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados

Enquanto a maioria dos parlamentares aproveita o recesso para ficar longe de Brasília, o deputado Celso Jacob (PMDB-RJ) quer trabalhar normalmente nas férias. Preso no regime semiaberto no Complexo Penitenciário da Papuda, o peemedebista ganhou na Justiça o direito de voltar a exercer o mandato na Câmara e ontem, após nova autorização da Justiça, pode continuar frequentando o Congresso no período de folga.

Jacob foi indicado pelo PMDB para fazer parte da comissão representativa do Congresso durante o recesso. O grupo, de 17 deputados, é responsável por resolver questões de caráter urgente que possam vir a surgir no Parlamento. “Como ele já iria estar mesmo em Brasília, a bancada decidiu indicá-lo”, disse o advogado do deputado preso, Thiago Machado. Desde terça-feira, primeiro dia do recesso (que acaba no dia 1º de agosto), Jacob aguardava na Papuda a autorização para poder passar os dias do recesso na Câmara e não no presídio.O juiz responsável autorizou o benefício ao peemedebista e nesta sexta-feira ele já poderá frequentar a Câmara entre 9 e 19 horas.