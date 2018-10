Impeachment Deputado quer que Assembleia “desengavete” pedido de impeachment de Reinaldo Azambuja

O deputado estadual Paulo Siufi (MDB) na sessão desta terça-feira pediu que a Assembleia Legislativa “desengavete” o pedido de impeachment contra o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) feito pela senadora eleita pelo PSL, Soraya Tronicke antes do início da campanha eleitoral.

O pedido foi feito um dia após o apartamento do governador ser alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal. Em despacho, o ministro Félix Fischer não determinou a prisão de Reinaldo, apenas a sua condução à Polícia para prestar esclarecimentos durante a Operação Vostok.

Depois da entrada do pedido na Assembleia o assunto caiu no mais absoluto silencia e voltou á tona somente agora com o questionamento feito pelo deputado Paulo Siufi

O PSL (Partido Social Liberal), mesmo partido do candidato à presidência Jair Bolsonaro, é coligado ao PSDB no Estado na chapa proporcional, ou seja, para candidatos a deputados estaduais e federais, apesar do pedido do presidenciável para que não fossem feitas coligações pelo Brasil com os tucanos.

Além da manifestação feita pelo parlamentar um grupo de eleitores que estava nas galerias gritavam palavras de ordem pedindo o impeachment.