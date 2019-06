DOIS IRMÃOS DO BURITI Deputado solicita redutor de velocidade à trecho perigoso na entrada de município Para proteger alunos e motoristas é solicitado redutor de velocidade

Foto: Divulgação

Para garantir mais segurança a motoristas, alunos e moradores e quem transita próximo à rotatória de acesso ao município de Dois Irmãos do Buriti, na MS 162, o deputado Gerson Claro (PP) encaminhou, durante sessão desta quarta-feira (19) na Assembleia Legislativa, um requerimento ao governo estadual solicitando instalação de um redutor de velocidade.

O pedido, encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário estadual de Infraestrutura, Murilo Zauith, também prevê execução de projeto visando instalação de um guard rail, além do redutor de velocidade.

O parlamentar explicou que a solicitação atende sucessivos pedidos de motoristas que trafegam neste trecho da MS-162, e que relatam transtornos causados pela falta de sinalização e proteção adequada.

“No trecho transitam diariamente, transporte escolar, ambulância, motos, carroças, bicicletas, pedestres, animais, carretas, carros de viagem e outros, daí a importância de melhoria na rodovia”, justificou o deputado.

A proposição apresentada por Gerson Claro, que visa proporcionar mais segurança e tranquilidade a quem transita na via, foi solicitada pelo vereador Eder de Aguiar Viana, do município de Dois Irmãos do Buriti.