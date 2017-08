Projeto Deputados de MS aprovam cobrança proporcional para idosos renovarem CNH "A ideia é sensibilizar o governo e lembrar que a iniciativa partiu da Frente Parlamentar em Defesa aos Direitos dos Idosos."

Foto: Reprodução web

Projeto do deputado estadual Renato Câmara (PMDB), a cobrança proporcional para idosos renovarem as CNHs (Carteiras Nacionais de Habilitação) foi aprovada pelos parlamentares na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (1º) e foi encaminhado para ser sancionado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB).