Deputados de MS se dividem em votação de denúncia contra Temer

Os deputados federais de Mato Grosso do Sul se dividiram na votação contra o prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer proposta pela PGR (Procuradoria-Geral da República) pelo crime de corrupção passiva.

Os oito deputados que representam o Estado na Câmara estiveram presentes na votação que livrou Temer de responder a processo no Supremo.

A votação teve início por volta das 17 horas e Mato Grosso do Sul foi o sétimo estado da lista. Defensor de Temer, Carlos Marun (PMDB) foi o primeiro a votar, vindo a confirmar o arquivamento da investigação contra o presidente.

Acompanharam Marun a deputado Tereza Cristina (PSB) e os deputados do PSDB Elizeu Dionízio e Geraldo Resende.

Quem votou favorável para o processo continuar no Supremo foram Dagoberto Nogueira (PDT), Henrique Mandetta (DEM), e os petistas Vander Loubet e Zeca.

Resultado

A Câmara dos Deputados rejeitou a denúncia contra o presidente Michel Temer. Segundo a secretaria da Câmara, votaram 492 deputados – 263 a favor do relatório, 227 contra e duas abstenções. Houve 19 ausências – com base no regimento da Câmara, o presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ) não votou. Esses números somam 512 deputados e não 513, total da Câmara. Até a última atualização desta reportagem, essa divergência não estava esclarecida.