Reforma administrativa Deputados debatem impacto estrutural e financeiro em fechamento das Agenfas no Estado

Os deputados estaduais debateram na tarde desta terça-feira (7), em audiência pública, juntamente com servidores públicos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz/MS), prefeitos, vereadores, pequenos produtores e comerciantes de diversos municípios do Estado sobre o fechamento das agências fazendárias e postos fiscais no Estado.

O tema envolve a transformação das 48 Agências Fazendárias (Agenfas) em postos de atendimentos e o fechamento de quatro postos fazem parte da reestruturação da Sefaz por meio da Reforma Administrativa e Previdenciária do Governo do Estado.

De acordo com o proponente, deputado Amarildo Cruz “as agências fazendárias são os órgãos arrecadadores dos estados e dos municípios, como Mato Grosso do Sul vai economizar fechando os órgãos arrecadadores? É necessário uma ampla discussão acerca desta medida que afetará não só os servidores da Sefaz, mas toda a população sul-mato-grossense", destacou.

Segundo o secretário de Estado de Fazenda, Marcio Monteiro, foi garantido que as mudanças não causarão prejuízos à arrecadação e à população. “O nosso compromisso é mais no sentido de discutir uma questão de Estado, e não de classe. Nenhum serviço que é prestado hoje pela Sefaz nos municípios será deixado de lado. Eu garanto que nada vai mudar para os usuários. Caso a prestação de algum serviço apresente problemas, pretendemos resolver o mais rápido possível. Nosso objetivo é prestar um serviço de melhor qualidade sem causar prejuízo ou a diminuição de receita para Mato Grosso do Sul”, explicou o secretário.

Proposta

O proponente do debate, deputado Amarildo Cruz sugeriu que o Governo do Estado suspenda a medida para um amplo debate do assunto com a categoria e ainda propôs que seja realizada uma avaliação conjunta sobre a eficácia destas medidas. A sugestão foi de uma avaliação daqui três meses para os postos de atendimentos e quatro meses para as Agenfas. “O objetivo da avaliação é para que possamos ver como está com números, se foi efetiva a mudança e para que possa ser revisto e se necessário alterado”, ressaltou o parlamentar.