Eleições 2018 Deputados do MDB pedem adiamento da Convenção

A bancada estadual do MDB pediu o adiamento da convenção para uma data a ser negociada pelo conjunto de partidos que estão formando a coligação. O expediente com o requerimento foi encaminhado ontem ao presidente regional do partido, ex-governador André Puccinelli, pouco antes do início da reunião ordinária da Executiva estadual.

Os parlamentares consideraram ser mais prático uma data comum, inclusive para efeito de registro das atas e da coligação. No documento apontam esta e outras razoes para o pedido. Além do prazo maior para a definição das candidaturas, os parlamentares da bancada estadual ponderam vantagens também para o lançamento dos candidatos majoritários num ambiente de fortalecimento e de união.

O pedido foi aceito e imediatamente o ex-governador retomou os contatos com as legendas que devem fazer parte da coligação visando a escolha de uma nova data. A previsão é de que ela seja anunciada já na semana que vem, depois que o MDB concluir a consulta aos partidos.