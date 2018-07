Jardim Deputados estaduais Eduardo Rocha e George Takimoto visitam o município de Jardim Rocha é pré-candidato a reeleição e Takimoto a deputado federal

Com o intuito de ouvir as reivindicações e necessidades da população de Jardim, para assim tentar ajudar por meio da atuação como deputados estaduais, os parlamentares Eduardo Rocha e George Takimoto estiveram na cidade de Jardim, na noite dessa segunda-feira (02).

Na ocasião, se reunindo com dezenas de pessoas, na Usina Clube, os deputados coversaram com os presentes sobre a política de modo geral e ouviram quais as necessidades que a cidade tem, em especial as primordiais, como nas áreas de saúde, segurança e educação.

Os parlamentares falaram sobre suas atuações na política, de como sempre ajudam o município, por meio de suas emendas e declararam quais são seus planos para este ano de eleição. Rocha é pré-candidato a reeleição e Takimoto a federal.

Quem acompanhou os parlamentares estaduais na cidade de Jardim, foi o vereador Cesar Nogueira. Este já declarou apoio aos planos políticos de ambos os pré-candidatos citados.