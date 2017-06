Regularização Fundiária Deputados realizam reunião da Frente para Regularização Fundiária

A segunda reunião de trabalho da Frente Parlamentar para a Regularização Fundiária no Estado de Mato Grosso do Sul será realizada na próxima quarta-feira (7/6), às 13h, no Plenário Júlio Maia. De acordo com o deputado Renato Câmara (PMDB), serão discutidas ações que propiciem agilidade e segurança nos processos, tanto que abrangem a área rural quanto urbana.

“Vamos somar esforços, envolvendo o poder público e instituições que atuam, de forma direta ou indireta, com políticas públicas voltadas à regularização fundiária. O direito ao bem imóvel deve ser alcançado por todos aqueles que os detêm legitimamente, permitindo assim que inúmeras relações da vida social sejam igualmente desembaraçadas”, destacou Câmara.

Representantes da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul (Assomasul), Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso do Sul (Anoreg), universidades, Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf), Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), Cooperativa de Crédito Rural Solidário (Cresol), Federação da Agricultura Familiar (FAF), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Procuradoria Geral do Estado (PGE), Ministério Público Estadual (MPE), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), Defensoria Pública do Estado, Agência Estadual de Habitação Popular (Agehab) e Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) formam a equipe de trabalho.

Divino Espírito Santo

Às 8h30 de segunda-feira (5/6), no Plenarinho Nelito Câmara, acontecerá a Santa Missa. A celebração será realizada pelo padre Micael Carlos, da Catedral São José de Coxim, e terá a participação dos festeiros e alferes da bandeira. O evento faz parte da programação da Festa do Divino Espírito Santo.

Durante a semana, os festeiros, alferes e músicos irão visitar residências em Campo Grande, acompanhados da bandeira do Divino, levando as bênçãos do Espírito Santo aos católicos e arrecadando recursos para a celebração da festa no mês de julho, em Coxim. O presidente da Casa de Leis, deputado Junior Mochi (PMDB) é o autor da Lei 3.586, que inclui no Calendário Cívico e Cultural do Estado de Mato Grosso do Sul, a Festa do Divino Espírito Santo.

“A festa já incorporou nas ações da Assembleia Legislativa. É o festejo religioso mais antigo do Estado, tendo registros históricos centenários. É um momento de fé e confraternização”, ressaltou o presidente.

Terça-feira (6/6), às 8h, no Plenarinho, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) estará reunida para apresentar a análise dos aspectos legal e constitucional dos projetos em tramitação na Casa de Leis. Beto Pereira (PSDB), Lídio Lopes (PEN), Professor Rinaldo (PSDB), Renato Câmara e Pedro Kemp (PT) são os membros titulares.