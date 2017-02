Deputados repudiam crime contra adolescente em Campo Grande

Foto: Roberto Higa/ALMS

Os deputados Paulo Corrêa (PR) e Pedro Kemp (PT) se pronunciaram, na sessão desta quarta-feira (15), sobre a violência cometida contra Wesner Moreira da Silva, de 17 anos, que morreu após ser agredido com uma mangueira de alta pressão em uma lava jato de Campo Grande. Os parlamentares repudiaram o crime, cobraram a apuração da responsabilidade e a punição com rigor.

Após 11 dias hospitalizado, o adolescente teve uma hemorragia grave e uma parada cardiorespiratória. Os dois suspeitos de terem cometido o crime foram ouvidos na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. “Disseram que o adolescente brincava com os colegas de trabalho. Como deputado e cidadão, quero expressar minha consternação. Isso não é brincadeira, até que ponto chegamos. Lamentável”, disse.

Kemp enfatizou a necessidade de punir os culpados exemplarmente. “Isso não pode se repertir. A versão de ser uma brincadeira que acabou em fatalidade é inadmissível. Também é muito triste ver o fim do sonho de um adolescente que começou a trabalhar para ajudar a família humilde nas despesas de casa”, afirmou.

Os deputados consideraram a violência abominável e se solidarizaram com a família. “A sociedade está indignada com este fato e fazemos um apelo às autoridades policiais para que o caso seja investigado com rigor. Ainda defendo a importância de trabalharmos pela cultura da paz e do respeito”, encerrou Kemp.