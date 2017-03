Deputados tucanos se reÃºnem para analisar corte de gastos do Governo

Redução Deputados tucanos se reúnem para analisar corte de gastos do Governo

Deputados Estaduais se reuniram na tarde desta quinta-feira (2) em sessão extraordinária para encaminhar projetos em análise da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação), que ainda está sem presidente. Enquanto isso, as duas propostas de reforma administrativa enviadas pelo governador, Reinaldo Azambuja (PSDB), estão sob a análise dos parlamentares do PSDB.

Como líder do governo na Assembleia, Rinaldo Modesto (PSDB) terá a responsabilidade de conceder o parecer sobre a constitucionalidade da PEC (Proposta de Emenda a Constituição) que envolve um teto de gastos para o Governo do Estado nos próximos dez anos. “A proposta vem de encontro com a crise instalada no país e para isso o Governo do Estado também deve se adequar em relação à corte de gastos, comissionados e outros fatores para reestruturar os cofres do MS e a reforma administrativa pode ser votada na próxima semana, próxima terça-feira (7) de março”, disse Rinaldo.

Ainda sem presidente, o deputado Beto Pereira (PSDB) e Lídio Lopes (PEN) colocaram o nome à disposição do cargo, porém o presidente interino, deputado Pedro Kemp (PT), frisou não ser o momento ideal para definir comando da CCRJ, e sim, encaminhar as pautas importantes e de urgência para o Estado.

Reforma Administrativa

Na última segunda-feira (20), o governador Reinaldo Azambuja apresentou um plano de reforma onde prevê a redução de 13 para dez secretarias, sendo extintas a Casa Civil, a Secretaria de Habitação e a Secretaria de Produção e Agricultura Familiar. Além disso foram previstas a demissão de 1 mil comissionados, a centralização dos órgãos estaduais em 44 municípios, redução das Agenfas (Agências Fazendárias) de 70 para 39 e o corte de 16 superintendências com a intenção de reduzir R$ 100 milhões em contratos e mais R$ 34 milhões por ano com a estrutura administrativa fatiada.