Ponta Porã Descaso faz prefeito de Ponta Porã enfrentar manifestação de moradores Moradores do distrito de Sanga Puitã cansados de esperar por uma ação do prefeito de Ponta Porã realizaram manifestação em frente a prefeitura de Ponta Porã.

Mais de cem moradores utilizando o nariz de palhaço do distrito de Sanga Puitã acompanhados pelos dos vereadores do povo, Edinho Quintana (PHS), Daniel Marques e Farid Afifi (PMDB) chegaram ate a prefeitura da cidade de Ponta Porã na tarde de quinta feira (29) com cartazes e faixas, onde manifestavam sua indignação ante a atual administração municipal do prefeito Hélio Peluffo Filho (PSDB), que segundo os moradores olvidou se do distrito que se encontra com as suas ruas intransitáveis com verdadeiras crateras que se tornaram lagoas na região.Os moradores do distrito cansados de esperar saíram de suas casas e chegaram ate a prefeitura de Ponta Porã a fim de que o prefeito lhes de uma solução, mas acabaram saindo de mãos vazias, já que segundo os moradores, foram comunicados que o município não se encontrava em condições de ceder uma ambulância ou realizar os trabalhos solicitados para a localidade.

Tal situação deixou ainda mais indignados aos moradores do distrito que segundo informações, realizaram uma nova manifestação em trinta dias, onde fecharão a rotatória da BR e da MS situada na região e que tal fechamento será por tempo indeterminado a fim de que a atual administração se manifeste e realize os trabalhos no distrito.