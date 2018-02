Mandou tirar Desfile da Tuiti com Vampirão sem faixa presidencial provoca alvoroço no Twitter “emissários da Presidência da República”, pediram à Liesa para impedir que o adereço fosse utilizado"

Ativistas de esquerda ironizaram a suposta censura do Planalto à personagem, que desfilou pela segunda vez, sem a faixa presidencial Foto: Reprodução/Twitter

A ausência da faixa presidencial da icônica personagem Vampirão Neoliberalista, da escola Paraíso do Tuiuti, causou rebuliço nas redes sociais, ontem domingo (18). Ativistas, movimentos e veículos ligados à esquerda levaram a tag #TemerDitador aos tópicos mais discutidos do dia no Twitter.

A agremiação que ficou em segundo lugar no Carnaval do Rio de Janeiro participou do desfile das campeãs, durante a madrugada, e repetiu seu tom bastante crítico ao governo de Michel Temer. Entretanto, o professor Léo Moraes, que encarnou o Vampirão da Tuiuti, desfilou sem a faixa presidencial — que deixou explícito no desfile original tratar-se de uma representação de Temer.

O jornal O Globo apurou no barracão da Tuiuti informações de que “emissários da Presidência da República” pediram à Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba) para impedir que o adereço fosse utilizado.

Entretanto, a Presidência soltou uma nota oficial negando ter feito qualquer pedido para escola de samba sobre a faixa presidencial do desfile.

A suposta censura foi alvo de críticas de coletivos como o Mídia Ninja e o blog petista Brasil 247.