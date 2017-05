Leilão Detran notifica mais de dois mil proprietários de veículos apreendidos para leilão

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) publicou no Diário Oficial do Estado um edital de notificação a proprietários de veículos recolhidos nos pátios do órgão. Os proprietários terão trinta dias, a contar da data de publicação, para regularizar os documentos, caso contrário, os veículos irão a leilão.

São 2.024 proprietários notificados, nas cidades de Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Campo Grande, Caarapó, Costa Rica, Coxim, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Maracaju, Mundo Novo, Nova Andradina e Ponta Porã. Os veículos poderão ser leiloados como desmontagem, reciclagem ou circulação.

Os proprietários dos veículos notificados devem procurar as Agências do Detran em suas respectivas cidades. Os endereços completos das Agências e o edital de notificação estão no site.

O Detran alerta que na eventualidade do valor arrecadado no leilão ser insuficiente para a cobertura dos débitos, os responsáveis serão executados pelas importâncias remanescentes.