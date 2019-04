CÂMARA DOS VEREADORES Dia de Conscientização do Autismo: Lei de verador garante atendimento preferencial na Capital

Pessoas com TEA (Transtorno Espectro Autista) têm direito, por lei, ao atendimento preferencial nos estabelecimentos públicos e privados do município de Campo Grande. Autor da norma, o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Prof. João Rocha, voltou a destacar a relevância da proposta, já que, nesta terça-feira (02), é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

“A prioridade dos autistas induz ao conforto, possibilitando a redução da tensão própria e de seus parentes na realização de tarefas do cotidiano. O maior fluxo de pessoas nos centros comerciais, supermercados e até mesmo nos bancos pode ocasionar uma demora excessiva a estes pacientes”, destacou o parlamentar.

A lei, elaborada em parceria com o vereador Papy, foi sancionada no dia 4 de dezebro de 2017, e já é aplicada em diversos estabelecimentos comerciais de Campo Grande. “As pessoas com o transtorno são muitas vezes julgadas como desobedientes quando apresentam quadro de inquietude, por exemplo. Ter preferência no atendimento irá facilitar o dia a dia das mães e pais de autistas. Mais uma medida que tomamos em prol da inclusão social na Capital”, defende Papy.

A lei exige que os estabelecimentos públicos e privados incluam nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do Transtorno Espectro Autista: supermercados, bancos, farmácias, bares, restaurantes, lojas em geral e similares. Segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2014, existem cerca de 9 mil pessoas com TEA em Campo Grande.