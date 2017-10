Dia do Odontólogo será celebrado em sessão solene na Assembleia nesta quarta

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realiza, nesta quarta-feira (25), a partir das 19h30min, sessão solene em homenagem ao Dia do Odontólogo, comemorado em 25 de outubro. A cerimônia acontece no Plenário “Deputado Júlio Maia” e foi proposta pela deputada Mara Caseiro (PSDB), que é cirurgiã-dentista, em conjunto com o presidente do Conselho Regional de Odontologia, Fábio Henrique Sirugi Gasparotto.

Mara Caseiro destaca a importância do reconhecimento e a valorização desses profissionais para a promoção de uma saúde bucal pública de qualidade. “Tenho a convicção de que uma profissão só conquista o respeito e a confiança da comunidade se tiver profissionais competentes e éticos. Os dentistas são profissionais que merecem o nosso reconhecimento, pois tocam o coração das pessoas, que por meio de suas mãos aliviam dores, devolvendo qualidade de vida à população”.

Em Mato Grosso do Sul, a Lei nº 6.592/2005, dispõe sobre a inclusão da “Semana de Promoção da Saúde Bucal” no calendário oficial de eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, e a comemoração se dará na última semana do mês de outubro de cada ano, coincidindo com o Dia Nacional da Saúde Bucal e o Dia do Odontólogo, que ocorre no dia 25 de outubro. Ao todo serão homenageados 18 profissionais da odontologia que prestaram relevantes serviços à área odontológica.