Deputado Dagoberto Nogueira Dia do Trabalhador é tempo de mobilização

Neste dia do Trabalhador, o deputado Dagoberto Nogueira (PDT) felicita os verdadeiros pilares da sociedade e denuncia os retrocessos patrocinados por este governo. Este dia histórico precisa congregar a todos na defesa dos direitos trabalhistas e de avanços sociais.



“Normalmente o governo faz homenagens a essas pessoas que constroem o país, que trabalham em favor deste nosso Brasil. No entanto, este governo Temer, no dia do Trabalhador, só tem a oferecer a Reforma da Previdência, a terceirização e a Reforma Trabalhista. Estão castrando todos os nosso direitos trabalhistas, massacrando os trabalhadores. Nós estamos contra esses retrocessos. Prestem bem atenção nos deputados que estão votando a favor deste governo reacionário. Nós temos que estar de vigia. Nós temos que estar defendo os nossos direitos, os direitos dos trabalhadores”, declarou Dagoberto.