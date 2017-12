Eleições 2018 Dilma aparece como nome forte do PT em pesquisa Caso o ex-presidente petista não possa concorrer, Bolsonaro será o maior beneficiado

Com a possibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não poder concorrer às eleições para o Planalto em 2018, o instituto Paraná fez uma pesquisa com outros nomes do PT na disputa. O levantamento revelou que a também ex-presidente Dilma Rousseff seria a candidata mais competitiva do partido.

De acordo com a pesquisa publicada pela coluna Radar da revista 'Veja', se Lula não concorrer, o deputado federal Jair Bolsonaro será o maior beneficiado. O ex-militar lidera em todos os cenários.Em um confronto com Dilma, que se revelou o nome mais promissor do PT, Bolsonaro venceria com 22,8%.

A ex-presidente aparece como segunda colocada na pesquisa, com 13,4% das intenções de voto. Ela está à frente de Geraldo Alckmin, que tem 8,7%, Ciro Gomes, com 7,7%, e Joaquim Barbosa, com 7,6%. O ex-ministro petista Jacques Wagner, por exemplo, cravou 3,9%.

Sem a ex-presidente na disputa, Bolsonaro aparece com 23,2%. A segunda colocação ficaria com Marina Silva (14,8%).

Quando questionados quem seria o candidato mais forte sem Lula, 30% dos entrevistados apostam que Dilma herdaria os eleitores do padrinho político.

O julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância será realizado no 24 de janeiro pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre.