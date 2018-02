Redes sociais Odilon pede à militância que use as redes sociais na pré-campanha

O juiz aposentado Odilon de Oliveira, pré-candidato ao governo do estado pelo PDT, aproveitou a primeira reunião do ano no Diretório Municipal do partido para solicitar aos filiados que compartilhem as informações da sua pré-campanha nas redes sociais, seja no Facebook , Whatsapp ou outros meios, com o objetivo de ampliar o conhecimento dos eleitores sobre sua candidatura.



“Os núcleos de base nos bairros são importantes para levar o conhecimento do nosso trabalho e a nossa história aos eleitores. A população precisa saber quem somos nós e a nossa intenção de mudar a forma de gestão em Mato Grosso do Sul. Temos que trabalhar sempre com os pés no chão”, afirmou o pré-candidato para dezenas de lideranças comunitárias e representantes dos movimentos sociais e sindicais que lotaram na noite desta quinta-feira (15) a sede do partido em Campo Grande. O encontro marcou o início da formação dos núcleos de base do PDT em toda a Capital. Participaram também vários pré-candidatos que vão concorrer a vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.



Odilon lembrou à militância que sua campanha será realizada com poucos recursos, uma vez que ele não tem dinheiro para investir e disse estar ciente que vai enfrentar o poder econômico. “Isso não nos assusta. Temos que cativar as pessoas. Entre o poder econômico e o poder do povo, prefiro o poder do povo”, declarou.



O pré-candidato do PDT acredita que é possível obter apoio do eleitor por meio da postura moral, sua história e o passado de todos os candidatos que vão compor a chapa do partido. “Isso nos dá a garantia que a nossa mensagem será bem recebida pela população”, ressaltou.



O presidente municipal do PDT, vereador Odilon de Oliveira Junior, lembrou que o pai não é “um salvador da pátria”, e sim uma pessoa que se propõe a ser um diferencial na forma de fazer política e administrar Mato Grosso do Sul.



“Hoje é um dia muito importante para o PDT em nosso estado. Estamos dando a arrancada no nosso projeto para vencermos as eleições e devolver a esperança ao nosso povo”, completou.